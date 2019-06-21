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21.06.2019, 11:44

СБУ: Группа переселенцев в Киеве финансировала террористов ДНР

СБУ: Группа переселенцев в Киеве финансировала террористов ДНР - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Группа переселенцев из временно оккупированных территорий с 2016 года переводила деньги в Донецк

Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве переселенцев, которые по данным силовиков, переводили деньги боевикам террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители выяснили, что группа переселенцев переводила средства "сообщнику" с 2016 года. В их служебных и жилых помещениях и транспорте нашли крупную сумму в гривнях и иностранной валюте, 49 банковских карт и "черную бухгалтерию".

Открыто дело, фигурантам вскоре объявят подозрения. 

Ранее ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали 48 танков в Донбассе.

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Теги: Донбасс, сбу, война в донбассе
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