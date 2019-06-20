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20.06.2019, 15:15

Путин о словах Зеленского про Донбасс: Это уже не смешно

Путин о словах Зеленского про Донбасс: Это уже не смешно - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Президент страны-агрессора прокомментировал слова президента Украины о переговорах с боевиками Донбасса

Президенту России Владимиру Путину не понравились заявления президента Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе.

"Будучи за границей, в Париже, он заявил, что не собирается говорить с сепаратистами. То есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - заявил он во время прямой линии сегодня, 20 июня.

На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 17 июня Зеленский заявил, что не готов к переговорам с сепаратистами. Так он прокомментировал ошибку в переводе слов Макрона.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, мы готовы действовать в минском формате… Мы готовы прекратить огонь и я уже не раз это декларировал", - сказал Зеленский.

Ранее на пресс-конференции Макрон заявил: "Президент Зеленский сказал, что это приоритет мандата восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые (переговоры – ред.) уже начались". Вероятно, именно эту часть реплики Макрона пояснил президент Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, война, Донбасс
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