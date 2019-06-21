ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали 48 танков в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 48 танков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По доступным СММ данным воздушного наблюдения, обнаружено наличие 24 танков и четыре зенитных ракетных комплекса на полигоне неподалеку от Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска); 12 танков, четырех зенитных ракетных комплексов, 13 единиц буксируемой артиллерии или минометов (неустановленного типа) и девять единиц самоходной артиллерии или минометов (неустановленного типа) на полигоне Миусинска, 12 танков на полигоне вблизи Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска).

Беспилотник ОБСЕ также зафиксировал наличие девяти реактивных систем залпового огня (неустановленного типа) на полигоне в районе Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска) и восемь грузовиков (КамАЗ и Урал) между передовыми позициями боевиков неподалеку от Верхнешироковского (бывший Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред.) и позициями ВСУ около Пищевика.

15 апреля ОБСЕ зафиксировала семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта Луганск.