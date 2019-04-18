ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали танки и Грады в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

15 апреля наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта Луганск. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, четыре танка Т-72 находились возле Свободного, что в 73 километрах к югу от Донецка, в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 меморандума от 19 сентября 2014 года.

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16 апреля миссия зафиксировала 15 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

"Наблюдатели видели неразорвавшийся снаряд, оцененный как 122-мм ракета РСЗО (БМ-21), который лежал рядом с дорогой в Новогригоровке, что в 61 километрах к северо-востоку от Донецка", - уточнили в пресс-службе.

28 марта сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обнаружил танки, пушки и минометы террористов в 28 километрах от Луганска.