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28.03.2019, 09:13

ОБСЕ: Боевики под Луганск перебросили танки и ЗРК

ОБСЕ: Боевики под Луганск перебросили танки и ЗРК - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, военная техника пророссийских наемников находится на полигонах

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил танки, пушки и минометы террористов в 28 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 21 танк (Т-64  -11 ед., Т-72 - 10 ед.), девять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм), шесть противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм), 15 минометов (предположительно 2Б11 Сани, 120 мм) и девять зенитных ракетных комплексов (9К35 Стрела-10) на полигоне вблизи Мирного.

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В ОБСЕ уточнили, что пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) и две противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм) находятся на полигоне возле Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), пять МТ-ЛБ возле Первомайска (58 км к западу от Луганска).

20 марта 2019 года беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию постановки помех (Р-330Ж Житель), установленную на автомобиль КамАЗ-4310 и российский комплекс радиоэлектронной борьбы Тирада-2 возле Южной Ломоватки.

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Теги: боевики, Луганск, обсе, танки, минометы
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