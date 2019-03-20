Беспилотник ОБСЕ зафиксировал новую технику и позиции боевиков

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию постановки помех (Р-330Ж Житель), установленную на автомобиль КамАЗ-4310 и комплекс радиоэлектронной борьбы Тирада-2 возле временно оккупированной Южной Ломоватки, что в 60 километрах к западу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В ОБСЕ уточнили, что беспилотник среднего радиуса действия зафиксировал продление траншеи протяженностью восемь метров (не было на изображениях от 29 ноября 2018 года) и автоматический гранатомет АГС-17/30 Пламя, 30 мм) на огневой позиции, а также примерно пять ящиков для боеприпасов возле Василевка в 20 километрах к северу от Донецка.

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По доступным миссии данным воздушного наблюдения 12 ББМ боевиков находятся на полигоне севернее Свободного (73 км к югу от Донецка) в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

14 марта 2019 года беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 40 танков недалеко от Луганска.