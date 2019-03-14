Боевики перебросили под Луганск более 40 танков – ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал более 40 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.

По доступным СММ данным воздушного наблюдения, было обнаружено наличие 25 танков неустановленного типа, 11 единиц самоходной и 20 единиц буксированной артиллерии или минометов на полигоне возле Мирного, что 28 километрах к юго-западу от Луганска.

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В пресс-службе отметили, что также зафиксировано наличие 19 танков на полигоне неподалеку от Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

По данным ОБСЕ, мини-БПЛА обнаружил одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) около Калинового (60 км к западу от Луганска).

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево