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14.03.2019, 08:36

Боевики перебросили под Луганск более 40 танков – ОБСЕ

Боевики перебросили под Луганск более 40 танков – ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По даннным ОБСЕ, танки террористов находятся на полигонах в Мирном и Круглике

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал более 40 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.

По доступным СММ данным воздушного наблюдения, было обнаружено наличие 25 танков неустановленного типа, 11 единиц самоходной и 20 единиц буксированной артиллерии или минометов на полигоне возле  Мирного, что 28 километрах к юго-западу от Луганска.

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В пресс-службе отметили, что также зафиксировано  наличие 19 танков на полигоне неподалеку от Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

По данным ОБСЕ, мини-БПЛА обнаружил одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) около Калинового (60 км к западу от Луганска).

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево

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Теги: Луганск, обсе, танки, беспилотник
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