ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков в Дебальцево

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о новых позициях боевиков во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"22 декабря наблюдатели видели, как пять членов вооруженных формирований копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка)", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, команда СММ также обнаружила свежие 300-метровые траншеи, соединенные с автодорогой Т0519 вблизи Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя).

В ОБСЕ уточнили, что 22 декабря примерно в 500 м к югу от Красногоровской газораспределительной станции между Марьинкой и Александровкой (ОРДО, 20 км к юго-западу от Донецка, - ред.) наблюдатели впервые видели два металлических предмета, оцененных как хвостовые стабилизаторы минометных мин на северной стороне автодороги Н15.

21 декабря 2018 года сообщалось, что в Дебальцево на железнодорожную станцию прибыли танки.