Боевики установили 22 системы Град в Луганской области - СЦКК

беспилотник обсе

22 декабря беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал недалеко от города Хрустальный 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм). Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает в Facebook штаб ООС.

В СЦКК отмечают, что СММ в отчетах от 17 и 22 ноября уже отмечала скопление у этого населенного пункта реактивных систем залпового огня - соответственно, 16 и 21 единицу БМ-21 Град. В тот же день по линиям отвода в постоянном месте хранения тяжелого вооружения в неподконтрольных властям районе Луганской области наблюдатели миссии зафиксировали, что до сих пор не хватает 14 единиц самоходных гаубиц (2С1), 10 буксировочных гаубиц, а также четырех единиц РСЗО.

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Ранее сегодня сообщалось, что по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска провели три обстрела по позициям объединенных сил - одни из 82-мм минометов. Ранен украинский военный.