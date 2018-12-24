По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска провели четыре обстрела позиций объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого и Новомихайловки на Донецком направлении, а также в Чермалыка и Павлополя на Мариупольском направлении.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь при помощи дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет.