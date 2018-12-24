Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
За последние сутки в Донбассе ни один украинский военный не пострадал. Боевики не нарушали режим прекращения огня.
За вчерашний день российская гибридная армия пять раз нарушила режим прекращения огня, сообщает штаб. Зафиксирован один случай использования оружия, запрещенного минскими соглашениями. Ни один украинский военный не пострадал. Двое оккупантов уничтожены, один ранен. С начала сегодняшнего дня противник еще не открывал огонь.
Согласно сводке штаба ООС, в течение текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили детали вторжения автоколонны очередного "путинского конвоя" во временно оккупированный Донбасс, передает пресс-служба миссии.
За минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, четыре боевика уничтожены и трое получили ранения, сообщает пресс-центра штаба ООС.
Горловская фильтровальная станция из-за прорыва остановила подачу воды по водопроводу "Горловка - Торецкое". Без централизованного водоснабжения остались населенные пункты Торецкое и Железное, поселки Северное и Южное, всего более 42 тыс жителей, сообщает штаб ООС.
Для подвоза воды привлечена техника и личный состав ГСЧС Украины.
Согласно сводке штаба ООС, в течение текущих суток российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Украинцы больше всего доверяют армии, меньше – прокуратуре и судам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда Демократические инициативы им.Кучерива.
Кремль согласен на обмен заключенных, но только на своих условиях - по принципу "всех на всех", заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
Украина предложила ОБСЕ провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Во временно оккупированный Дебальцево на железнодорожную станцию прибыли танки, говорится в сводке группы Информационное сопротивление.
Министр обороны Степан Полторак уволил ответственных за ненадлежащую организацию питания в ВМС.
В 2019 году в состав ВМС будет введен разведывательный корабль, а в Морской пехоте сформируют два танковых батальона, заявил министр обороны Степан Полторак.
По данным ОБСЕ, неподалеку от Новотошковского в направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ стреляли из стрелкового оружия.
За прошлые сутки оккупанты 8 раз обстреляли позиции украинских войск, трижды применив запрещенное "Минском" вооружение. С 00:00 противник открыл огонь около Чермалыка в Приазовье. За вчера у ВСУ — раненый боец. Сегодня потерь нет. Данные о потерях оккупационно-коллаборационистских войск не озвучивались.
Согласно сводке штаба ООС, в течение текущих суток российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
После того, как Россия отказалась выплачивать компенсации родственникам погибших пассажиров сбитого лайнера MH17, Нидерланды всерьез задумались об иске против РФ в международный суд.
Предварительные итоги действий, осуществленных за три недели режима военного положения, подвел президент Петр Порошенко во время встречи с бойцами объединенных сил в Донбассе
Страна-агрессор Россия отказывается от любых предложений Украины об обмене украинских заложников и политзаключенных, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.
По данным Главного управления разведки Минобороны, командование российских оккупационных войск усиливает психологическое давление на население временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, в общественных местах интенсивно распространяются слухи о якобы "намерениях Украины применить химическое оружие в Донбассе".
Сегодня на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, сколько тратит страна-агрессор на временно оккупированный Донбасс.
Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня есть опасность ядерной войны, и Россия "вынуждена создать новое оружие".
СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Местные жители рассказали подробности пересечения линии разграничения в Станице Луганской.
За прошлые сутки оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских войск, не применяя запрещенное "Минском" вооружение. С 00:00 противник огонь не открывал. За вчера и сегодня у войск ВСУ потерь нет. Данные о потерях оккупационно-коллаборационистских войск не озвучивались.
По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска провели четыре обстрела позиций объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого и Новомихайловки на Донецком направлении, а также в Чермалыка и Павлополя на Мариупольском направлении.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь при помощи дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет.
Международные санкции против РФ и их укрепление остаются важным элементом сдерживания российской агрессии и мирного урегулирования ситуации. На этом во время сегодняшних переговоров в Киеве сошлись президент Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.
Командование российско-оккупационных войск наращивает боевые возможности за счет развертывания в зонах ответственности соединений и частей так называемых объединенных боевых тактических формирований во временно оккупированном Донбассе, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Действия страны-агрессора России в Донбассе требуют того, чтобы Украина передала в Европейский суд по правам человека новые данные, заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина.
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град122 мм) недалеко от временно оккупированного населеного пункта Садовый, что в 57 километрах к юго-западу от Луганска, сообщает пресс-служба миссии.
За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один украинский военный получил ранения. По данным разведки, один террорист был ранен, сообщает пресс-центра штаба ООС.
По состоянию на 18 декабря, большая часть запланированных мероприятий на время действия правового режима военного положения в определенных областях Украины выполнена. До 26 декабря запланировано выполнить все мероприятия, и это эффективно повлияет на боеготовность и способности ВСУ, сообщил министр обороны Степан Полторак приехавшему в Киев спецпредставителю Госпдепа США Курту Волкеру.
По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска провели семь обстрелов позиций объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС. Враг вел огонь из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм в районе Новотошковского. Обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы в районе Славного, Авдеевки, Лебединского, Чермалыка и Павлополя. Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин угрожает новейшим оружием.
Во временно оккупированном Донбассе на контрольно-пропускных пунктах и автодорогах начали действовать так называемые мобильные полицейские посты для проверки наличия у водителей документов о пребывании на учете "резервистов", сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Боевики в Донбассе продолжают обстрелы участка разведения в районе Золотого, сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
Вооруженные Силы Украины усилились партией из 14 новых специализированных бронеавтомобилей Варта, сообщили на конструкторско-производственном предприятии "Украинская бронетехника".
В Украине будут штрафовать за незаконное ношение военной формы и привлекать к ответственности за осквернение памятников защитникам Украины.
В Донбассе с 26 ноября по 9 декабря 2018 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 20 тысяч нарушений режима прекращения огня (за предыдущий двухнедельный период было зафиксировано свыше 11 тысяч 900 таких нарушений), сообщает пресс-служба миссии.
Некоторые проукраински настроенные жители временно оккупированного Луганска поддержали создание единой поместной церкви в Украине, сообщили источники на правах анонимности.
Штаб операции объединенных сил показал видеоролик о том, как на передовой работает оператор автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", рассказав о тонкостях применения этого оружия.
Документальный фильм датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о Донбассе "The Distant Barking of Dogs" ("Отдаленный лай собак") попал в шорт-лист американской кинопремии Оскар, сообщил ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.
Наблюдатели ОБСЕ видели 24 железнодорожных бензоцистерны на железнодорожной станции во временно оккупированных Ровеньках, что в 54 километрахк югу от Луганска, сообщает пресс-служба миссии.
По материалам Службы безопасности Украины в Запорожской области осужден военнослужащий-контрактник одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, который планировал перейти на сторону врага, сообщает пресс-центр СБУ.
За прошлые сутки оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских войск, не применяя запрещенное "Минском" вооружение. С 00:00 противник уже дважды открывал огонь. За вчера и сегодня у войск ВСУ потерь нет. За 17 декабря уничтожен один боевик, 4 его подельников ранены.
В пригороде Донецка Торецке ввели режим чрезвычайного положения - по-прежнему нет воды из-за аварии на водогоне.
Согласно сводке штаба ООС, в течение текущих суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
В случае наземной агрессии РФ против Украины военное положение будет продолжено. Для Украины это будет сложный вызов, а для России – катастрофа, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Во временно оккупированный Донбасс из РФ перебросили снайперское подразделение, которое укомплектовано лицами чеченской национальности, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Вчера в Харьковской области, во время однодневных учебных сборов, резервисты и военнообязанные оперативного резерва 2-й очереди, которые приписаны к отдельной бригаде теробороны, прошли комплексное тактическое обучение, сообщает пресс-служба Минобороны.