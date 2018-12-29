РФ готовит в Донбассе теракт с использованием химикатов - ГУР

Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия готовит в Донбассе теракт с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого.

"Начиная с ноября 2018 года украинская разведка отмечает нагнетание Россией обстановки на временно оккупированных территориях и распространение в медиапространстве темы химического оружия. ГУР наблюдает ряд признаков, которые четко указывают на подготовку РФ теракта с использованием отравляющих химикатов", - заявил Скибицкий.

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Также, по его словам, все заявления РФ о якобы подготовке военными силами Украины химатаки в Донбассе "безосновательны и провокативны".

С таким же заявлением сегодня выступил и министр обороны Украины Степан Полторак: он заявил, что информация о якобы подготовке Украиной химатаки в Донбассе - провокация РФ.

Ранее появилась информация о якобы скором наступлении ВСУ и готовящейся химической атаке в Донбассе.

Также командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.