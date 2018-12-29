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29.12.2018, 10:37

Полторак: "Планы" ВСУ по химатаке в Донбассе - провокация

Полторак: "Планы" ВСУ по химатаке в Донбассе - провокация - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны Украины Степан Полторак опроверг информацию о якобы планах ВСУ провести химическую атаку в Донбассе

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В Минобороны назвали провокацией информацию российской стороны о том, что ВСУ якобы планируют химическую атаку в зоне проведения ООС. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Это провокация, не более", - сказал он.

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Полторак также подчеркнул, что ВСУ не планируют наступления, "по крайней мере, в ближайшее время".

Министр обратил внимание на то, что ВСУ выполняют все договоренности. В том числе о перемирии, которое началось сегодня в полночь.

Кроме того, Полторак отметил, что террористы нарушили эти договоренности и уже был один обстрел с их стороны.

Также министр напомнил, что возвращать свои территории Украина настроена политико-дипломатическим путем, но для успешных переговоров с РФ, необходимо чтобы украинская армия была сильная и хорошо подготовленная.

Ранее появилась информация о якобы скором наступлении ВСУ и готовящейся химической атаке в Донбассе.

Также командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.

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Теги: химическая атака, война в донбассе, степан полторак, пропаганда рф
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