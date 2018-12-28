Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 10:30

В ОРДЛО нивелировано право на жизнь - Лисянский

В ОРДЛО нивелировано право на жизнь - Лисянский - Фото
Павел Лисянский (фото - Остров)

По словам представителя омбудсмена в Донбассе, на временно оккупированных территориях задерживают за проукраинскую позицию и садят "на подвал"

Реклама
Реклама

На временно оккупированных территориях Донбасса не соблюдаются права человека и происходит беззаконие. Об этом рассказал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в интервью ресурсу Остров

О пропаже людей там не сообщают, нет организации, которая занималась бы поиском пропавших без вести. По словам Лисянского, людей задерживают за проукраинскую позицию по доносам или отжимают собственность, а "на подвал" могут посадить за словесный конфликт. 

Реклама

"Я общался с заключенными, которых омбудсмен Денисова забрала с той территории, так они говорили, что к ним стабильно раз в месяц приезжал спецназ, их били. Питание с каждым месяцем все хуже, медпомощи как таковой нет - все лечат аспирином", - рассказал представитель уполномоченной по правам человека. 

Он отметил, что как в ОРДЛО, так и в серой зоне главное нарушение касается права на жизнь: "По всей зоне ООС - оккупированная или подконтрольная территория - когда идет война, самое главное нарушение - право на жизнь. Также социально-экономические права".

Оккупационные администрации РФ на востоке Украины объявили о временной отмене "комендантского часа" на Новый год и Рождество в захваченных гибридной российской армией районах Донбасса.

Отправить:
Распечатать:
Теги: права человека, ордло, нарушения, Павел Лисянский, право на жизнь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 