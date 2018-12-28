В ОРДЛО нивелировано право на жизнь - Лисянский

Павел Лисянский (фото - Остров)

На временно оккупированных территориях Донбасса не соблюдаются права человека и происходит беззаконие. Об этом рассказал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в интервью ресурсу Остров.

О пропаже людей там не сообщают, нет организации, которая занималась бы поиском пропавших без вести. По словам Лисянского, людей задерживают за проукраинскую позицию по доносам или отжимают собственность, а "на подвал" могут посадить за словесный конфликт.

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"Я общался с заключенными, которых омбудсмен Денисова забрала с той территории, так они говорили, что к ним стабильно раз в месяц приезжал спецназ, их били. Питание с каждым месяцем все хуже, медпомощи как таковой нет - все лечат аспирином", - рассказал представитель уполномоченной по правам человека.

Он отметил, что как в ОРДЛО, так и в серой зоне главное нарушение касается права на жизнь: "По всей зоне ООС - оккупированная или подконтрольная территория - когда идет война, самое главное нарушение - право на жизнь. Также социально-экономические права".

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