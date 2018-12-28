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28.12.2018, 07:01

На праздники в Луганске временно отменят "комендантский час"

На праздники в Луганске временно отменят "комендантский час" - Фото
В зимнем Донецке (фото - facebook.com/typycal.donetsk)

Режим ограничений на временно оккупированных территориях действует с лета 2014 года, то есть почти с начала войны

обновлено
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Оккупационные администрации РФ на востоке Украины объявили о временной отмене "комендантского часа" на Новый год и Рождество в захваченных гибридной российской армией районах Донбасса. Об этом сообщили сайты боевиков.

"Вольности" проживающим в оккупации людям захватчики первоначально разрешили в следующие периоды:

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В Донецкой области:

— с 23:00 31 декабря по 05:00 1 января;
— с 23:00 6 января по 5:00 7 января.

Обновлено: вскоре после объявления об ослаблении на праздники "комендантского часа" боевики в Донецке решили не делать этого. То есть, ОРДО проживет праздники в прежнем режиме. 

В Луганской области:

— с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января;
— с 23:00 1 января до 04:00 2 января;
— с 23:00 6 января до 04:00 7 января.

"Как и в прошлом году, в ночь с 31 декабря на 1 января, комендантский час они думают отменить", - на правах анонимности подтвердил LIGA.net луганчанин.

Луганск, декабрь 2018 года (фото — LIGA.net):

Вчера, 27 декабря, в Минске участники переговоров по мирному урегулированию ситуации в Донбассе договорились об очередном "праздничном перемирии" - на Новый год и Рождество.

Читайте также: Если Россия атакует, военное положение не будет мягким - Турчинов

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Теги: Луганск, война в донбассе, Донецк, праздник, новый год, комендантский час
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