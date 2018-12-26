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26.12.2018, 08:57

"Настоящий мел": что говорят в Луганске о российских лекарствах

"Настоящий мел": что говорят в Луганске о российских лекарствах - Фото
Луганск, декабрь 2018 года (фото - LIGA.net)

Луганчане рассказали LIGA.net о ситуации с лекарствами в оккупации

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Местные жители во временно оккупированном Луганске жалуются на качество лекарств российского производства. Об этом сегодня LIGA.net сообщили несколько источников в оккупации на правах анонимности.

"Это не таблетки, а настоящий мел, никакого эффекта не дают, цены на них в два-три раза дороже, чем в Украине", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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По ее словам, среди ее знакомых увеличилось количество тех, кто заболел ОРВИ и гриппом за последнюю неделю.

"У мужа была высокая температура, ничего из таблеток жаропонижающих не сбивало, пришлось вызвать скорую, в больнице поставили капельницы, только тогда ему стало легче", - уточнила она.

Другой собеседник подчеркнул, что, есть аптеки, где можно найти лекарства украинского производства.

"Но они дороже в разы. Например, иммунофлазид в Украине можно купить в среднем за 200 грн, тут его перепродают за 1500 рублей (около 750 грн, - ред.). Так они на нас зарабатывают", - сказал луганчанин Сергей.

По информации LIGA.net, многие стараются покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской. "Кто-то сам идет, кто-то просит родственников. С чеками наши (украинские пограничники, - ред.) пропускают, ничего не забирают, там не проблем", - уточнил Сергей.

Собеседники LIGA.net рассказали, что 19 декабря, на пересечение линии разграничения в Станице Луганской они потратили более четырех часов при температуре воздуха -8, -10 градусов.

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Теги: российские лекарства, Луганск, таблетки, грипп, орви
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