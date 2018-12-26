Оккупанты отказались отпустить 20 захваченных украинских моряков

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Так называемый верховный суд Крыма отказался выпустить из-под стражи 20 из 24 захваченных в Керченском проливе моряков. Об этом в Facebook сообщает правозащитный сайт Крымский процесс.

Апелляция, помимо сокращения срока ареста военнопленных на один день, осталась неудовлетворенной.

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Сегодня состоялись судебные заседания по рассмотрению пяти последних жалоб на арест капитана катера "Никополь" Богдана Небылицы, капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, командира дивизиона ВМСУ Дениса Гриценко, а также матросов Олега Семидоцкого и Юрия Безъязычного.

По данным организации, "суд", как и при рассмотрении предыдущих жалоб, не принял позицию защиты о том, что все захваченные украинские моряки, в соответствии с международными нормами, являются военнопленными, и в соответствии с Женевской конвенцией, их запрещено держать в тюремных условиях следственного изолятора.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков.