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29.12.2018, 07:24

Наев обратился к жителям Донбасса: Худшее уже позади

Наев обратился к жителям Донбасса: Худшее уже позади - Фото
Наев Сергей (фото - mil.gov.ua)

Командующий объединенных сил подчеркнул, что не сомневается "в нашей общей победе"

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Командующий объединенных сил Сергей Наев обратился накануне новогодних праздников к жителям Донецкой и Луганской областей, заявив, что поводов для оптимизма будет больше в 2019 году. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Наев напомнил, что именно в 2018 году военная операция приобрела новый формат - операции объединенных сил.

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"Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но и худшее - уже позади. Твердо верю в необратимость наведения конституционного порядка и верховенства закона на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Наев.

По его словам, объединенные силы сделают все для установления мира на украинской земле.

По информации собеседников LIGA.net, во временно оккупированных городах Донбасса боевики запустили фейки о скором наступлении ВСУ и так называемой химатаки. "Говорят, что скоро будет вторая попытка химатаки. А что разве первая уже прошла?" - иронизирует луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

30 ноября Наев заявил, что непосредственно подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.

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Теги: Сергей Наев, Донбасс, обращение, война в донбассе
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