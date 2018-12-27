Боевики сорвали разминирование в районе одного пункта пропуска

Фото: пресс-служба ГПСУ

Боевики cегодня сорвали разминирование вблизи контрольно-пропускного пункта въезда/выезда Марьинка. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединеннхы сил в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 27 декабря, на участке вблизи КПВВ Марьинка вдоль автомобильной дороги Н15 планировалось, что украинские саперы проведут работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, представляющих смертельную опасность мирному населению, которые пересекают линию разграничения", - отметили в пресс-центре.

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Накануне для безопасной работы представителей ОБСЕ и других специалистов при проведении запланированных работ как от Вооруженных Сил Украины, так и террористов были предоставлены гарантии соблюдения режима "тишина".

Марьинка на карте региона

"Планировалось, что работу саперов, которых обязалась выделить украинская сторона, будут обеспечивать зеркальный патруль СММ ОБСЕ, а также наблюдательная группа украинской стороны СЦКК", - уточнили в пресс-центре.

На время разминирования, 27 декабря 2018 в период с 10:00 до времени фактического окончания выполнения работ, планировалось перекрыть движение транспортных средств и гражданского населения через КПВВ Марьинка.

Накануне через СМИ предполагалось предупредить гражданское население, что при планировании пересечения линии разграничения в сторону временно оккупированного Донбасса 27 декабря необходимо воспользоваться услугами соседних КПВВ - Новотроицкое или Майорск.

"Вечером 26 декабря, когда все организационные мероприятия были согласованы, представители вооруженных формирований российских оккупационных войск цинично в одностороннем порядке сорвали выполнение запланированных работ. В письме к представителям СММ ОБСЕ они отметили, что отказываются от своих обязательств и не гарантируют соблюдение режима "тишина" во время работ по разминированию", - подчеркнули в пресс-центре.

Украинская сторона СЦКК заявила, что такие действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований РФ в очередной раз подвергают опасности гражданское население, демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностями и откровенное нежелание придерживаться взятых обязательств.

13 ноябяр 2018 года на контрольно-пропускном пункте Марьинка вводился режим "красный" на один час.