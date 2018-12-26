Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 07:03

Зеленский сказал, с кем готов договариваться для окончания войны

Зеленский сказал, с кем готов договариваться для окончания войны - Фото
Владимир Зеленский (фото - cbe.me.uk)

Артист подчеркнул, что для завершения войны в Донбассе готов "хоть с чертом лысым готов договориться"

Реклама
Реклама

Шоумен Владимир Зеленский убежден, что для окончания войны в Донбассе со страной-агрессором РФ по Донбассу "придется договариваться". Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, говоря о том, что как он будет решать вопрос Донбасса, если пойдет на выборы и станет президентом.

По его словам, минские соглашения не работают. "Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек", - сказал Зеленский.

Реклама

Он  подчеркнул, что война в Донбассе затрагивает, в первую очередь, человеческую жизнь.

"Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей. Любой вариант – мы туда пойдем армией - я убираю", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что как бы не хотелось, но "придется говорить с россиянами".

"Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", - заявил Зеленский.

Читайте также: "Склоняюсь": Зеленский ответил, пойдет ли кандидатом в президенты

Он уточнил, что с кремлевскими марионетками в ОРДЛО говорить нет смысла, поскольку они ничего не решают, поэтому он представляет себе формат встречи "Зеленский-Путин".

Артист подчеркнул, что, составив списки требований обеих сторон, можно найти вариант, который всех устроит. "Мир нужен на наших условиях", - уточнил Зеленский.

Зеленский заявил, что для принятия решений по Донбассу он не исключает проведение референдума. "Нам нужно решить вопрос…Хотя бы знать результат, что думают люди", - добавил Зеленский.

11 декабря сообщалось, что если бы президентские выборы проходили в ноябре этого года, то в первом туре 11,9% проголосовали бы за Тимошенко. За то, чтобы попасть во второй тур поборолись бы шоумен Владимир Зеленский (8,2%), действующий президент Петр Порошенко (6,5%), Юрий Бойко (6,2%), Олег Ляшко (4,9%) и Анатолий Гриценко (4,6%).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, война в донбассе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 