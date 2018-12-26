Зеленский сказал, с кем готов договариваться для окончания войны

Владимир Зеленский (фото - cbe.me.uk)

Шоумен Владимир Зеленский убежден, что для окончания войны в Донбассе со страной-агрессором РФ по Донбассу "придется договариваться". Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, говоря о том, что как он будет решать вопрос Донбасса, если пойдет на выборы и станет президентом.

По его словам, минские соглашения не работают. "Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что война в Донбассе затрагивает, в первую очередь, человеческую жизнь.

"Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей. Любой вариант – мы туда пойдем армией - я убираю", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что как бы не хотелось, но "придется говорить с россиянами".

"Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", - заявил Зеленский.

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Он уточнил, что с кремлевскими марионетками в ОРДЛО говорить нет смысла, поскольку они ничего не решают, поэтому он представляет себе формат встречи "Зеленский-Путин".

Артист подчеркнул, что, составив списки требований обеих сторон, можно найти вариант, который всех устроит. "Мир нужен на наших условиях", - уточнил Зеленский.

Зеленский заявил, что для принятия решений по Донбассу он не исключает проведение референдума. "Нам нужно решить вопрос…Хотя бы знать результат, что думают люди", - добавил Зеленский.

11 декабря сообщалось, что если бы президентские выборы проходили в ноябре этого года, то в первом туре 11,9% проголосовали бы за Тимошенко. За то, чтобы попасть во второй тур поборолись бы шоумен Владимир Зеленский (8,2%), действующий президент Петр Порошенко (6,5%), Юрий Бойко (6,2%), Олег Ляшко (4,9%) и Анатолий Гриценко (4,6%).