"Склоняюсь": Зеленский ответил, пойдет ли кандидатом в президенты

Владимир Зеленский Фото: facebook.com/zelenskiy

Артист студии "Квартал-95", шоумен Владимир Зеленский ответил на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2019 года, сказал, что "склоняется" к этому. Об этом Зеленский сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я об этом думаю, - сказал шоумен, отвечая на вопрос, принял ли решение о своем участии в президентской кампании. - Очень думаю. Склоняюсь... Рано об этом говорить".

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В конце концов артист сказал: "Ну, я думаю, что может быть - да".

Зеленский сказал, что много говорит об этом с семьей, потому что для него важно их мнение, а они волнуются за него.

"Как минимум, я хочу выйти из этой ситуации таким, каким войду. Это важно. Я имею в виду - отношение людей ко мне.... Понятно, что у меня есть деньги, недвижимость, бизнес, но главное - кто ты. Я не хочу внутренне себя потерять, хочу, чтобы меня уважали люди, потому что это приятно", - отметил шоумен.

"Поэтому я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свою честь и достоинство, никогда", - подытожил он.

11 декабря сообщалось, что если бы президентские выборы проходили в ноябре этого года, то в первом туре 11,9% проголосовали бы за Тимошенко. За то, чтобы попасть во второй тур поборолись бы шоумен Владимир Зеленский (8,2%), действующий президент Петр Порошенко (6,5%), Юрий Бойко (6,2%), Олег Ляшко (4,9%) и Анатолий Гриценко (4,6%).