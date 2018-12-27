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27.12.2018, 11:02

Порошенко и Путин дважды созвонились — нардеп

Порошенко и Путин дважды созвонились — нардеп - Фото
Петр Порошенко и Владимир Путин (фото — Getty Images)

Это было еще летом, и цель переговоров - освобождение заложников у боевиков и политзаключенных в РФ, уточнила соратница президента Ирина Геращенко

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Президент Петр Порошенко и лидер страны-оккупанта России Владимир Путин дважды беседовали по телефону прошлым летом. Об этом у себя в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она сообщила, что год спустя после самого массового освобождения украинских заложников (74 человека) вина за сорванное освобождение политзаключенных и заложников в 2018-м полностью лежит на Кремле и его марионетках в Донбассе.

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"...Которые даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших", - отметила нардеп.

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По ее словам, Киев передавал списки на обмен через минскую контактную группу, омбудсменов обеих стран, МИД, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, турецкого президента Реджепа Эрдогана, церковь, каналы нормандского формата, политсоветников президентов и дипломатов.

"Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. По одному вопросу - Сенцов, другие заложники и политзаключенные", - пишет Геращенко.

Сейчас Украина предлагает переговоры об освобождении заложников с прицелом под обмен 5 января 2019 года.

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Теги: петр порошенко, владимир путин, политзаключенные, война в донбассе, Ирина Геращенко, обмен, телефонный разговор
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