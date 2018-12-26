Сегодня истекает срок военного положения в Украине

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 декабря, в 14:00 заканчивается действие режима военного положения.

Оно было введено в десяти областях Украины на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря.

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По закону о правовом режиме военного положения, его действие прекращается после окончания срока, на который оно было введено.

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. "За" проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.

Как показал опрос социологической группы Рейтинг, ВП на 30 дней в отдельных областях Украины поддержала только треть опрошенных, не поддержали - почти 60%. Для продления военного положения нужен новый указ президента и новое решение Верховной Рады.