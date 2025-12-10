Чалый: Мы переживем зиму, а реальные переговоры возможны в феврале-апреле, если сработают санкции

Экспосол Украины в Штатах высказался о ситуации в нынешнюю зиму и вероятном окне возможностей для окончания войны

Валерий Чалый (Фото: Скриншот из видео LIGA.net)

Украина сможет пережить зиму 2025-2026, но времени на один или два года войны у нее нет. Однако, если сработают энергетические санкции против Москвы, то в начале следующего года появится окно возможностей для реальных переговоров. Такое мнение в видеоинтервью LIGA.net высказал Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США (2015-2019).

"Я уверен, что... зиму мы переживем, выдержим. Хотя россияне бьют постоянно, вы видите, по генерации [электроэнергии] – по всему, чтобы нам сделать коллапс здесь всего. И не только электричества, но и воды, и канализации и всего. Но уже поздно", – сказал он.

По его мнению, украинцы долго психологически втягивались в это положение. Чалый считает, что если бы такие ракетные атаки были сразу в 2022 году, то "очень много украинцев сказали бы, что мы вообще сдаемся, как финны сделали в свое время".

Однако, заметил дипломат, теперь в Украине другая ситуация, поскольку люди стали постепенно приспосабливаться.

"Они не сломлены психологически... Они более адаптивные. Хотя это стрессы, но стресс, знаете, кого не сломал – он поднял [им] защиту организма", – заявил Чалый.

Однако он заметил, что с другой стороны у Киева нет очень много времени: "Тянуть еще год-два, как европейцы хотели, Украина не может".

"Сейчас [президент США] Трамп сломал Европе свой подход. Это хорошо. Европа проснулась. И нам надо это использовать максимально прямо сейчас. Потому что у нас окно возможностей будет в следующем году... Оно всегда открывается после следующего цикла операций военных на суше – это конец зимы", – заявил дипломат.

Он отметил, что если бы также сработали санкции против энергетики РФ, то тогда окно возможностей для начала реальных переговоров ("не вот всей этой имитации") было бы в феврале-апреле 2026 года.

"И это возможно. Но для этого надо надавить санкциями на Россию. США не хотят этого делать. Европа может это еще сделать", – считает Чалый.

