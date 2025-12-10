Чалый: Мы переживем зиму, а реальные переговоры возможны в феврале-апреле, если сработают санкции
Украина сможет пережить зиму 2025-2026, но времени на один или два года войны у нее нет. Однако, если сработают энергетические санкции против Москвы, то в начале следующего года появится окно возможностей для реальных переговоров. Такое мнение в видеоинтервью LIGA.net высказал Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США (2015-2019).
"Я уверен, что... зиму мы переживем, выдержим. Хотя россияне бьют постоянно, вы видите, по генерации [электроэнергии] – по всему, чтобы нам сделать коллапс здесь всего. И не только электричества, но и воды, и канализации и всего. Но уже поздно", – сказал он.
По его мнению, украинцы долго психологически втягивались в это положение. Чалый считает, что если бы такие ракетные атаки были сразу в 2022 году, то "очень много украинцев сказали бы, что мы вообще сдаемся, как финны сделали в свое время".
Однако, заметил дипломат, теперь в Украине другая ситуация, поскольку люди стали постепенно приспосабливаться.
"Они не сломлены психологически... Они более адаптивные. Хотя это стрессы, но стресс, знаете, кого не сломал – он поднял [им] защиту организма", – заявил Чалый.
Однако он заметил, что с другой стороны у Киева нет очень много времени: "Тянуть еще год-два, как европейцы хотели, Украина не может".
"Сейчас [президент США] Трамп сломал Европе свой подход. Это хорошо. Европа проснулась. И нам надо это использовать максимально прямо сейчас. Потому что у нас окно возможностей будет в следующем году... Оно всегда открывается после следующего цикла операций военных на суше – это конец зимы", – заявил дипломат.
Он отметил, что если бы также сработали санкции против энергетики РФ, то тогда окно возможностей для начала реальных переговоров ("не вот всей этой имитации") было бы в феврале-апреле 2026 года.
"И это возможно. Но для этого надо надавить санкциями на Россию. США не хотят этого делать. Европа может это еще сделать", – считает Чалый.
- 3 декабря генсек НАТО Рютте заявил, что если переговорный процесс по окончанию войны РФ против Украины будет безрезультатным или займет слишком много времени, то лучшим способом давления на Россию будет продолжение военной помощи для Киева и санкции против Москвы.
