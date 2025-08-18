В Белом доме президент Финляндии сравнил нынешнюю войну с 1944 годом – что это значит

Александр Стубб (Фото: JUSSI ESKOLA / EPA)

Во время встречи партнеров в Белом доме президент Финляндии Александр Стубб сравнил нынешнее мирное урегулирование с выходом его страны из Второй мировой войны.

"Некоторые международные медиа могут задаться вопросом, почему здесь присутствует президент Финляндии? Я думаю, что причина, вероятно, заключается в том, что мы можем быть маленькой страной, но имеем длинную границу с Россией, протяженностью более 800 миль. И, конечно, мы имеем собственный исторический опыт отношений с Россией, начиная со Второй мировой войны, Зимней войны и Войны-продолжения. И если посмотреть с положительной стороны на то, где мы стоим сейчас, то мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России и найти и достичь длительного и справедливого мира", – заявил Стубб.

Он добавил, что "ситуация очень сложная, но именно поэтому мы здесь [на переговорах в Белом доме]".

По результатам Второй мировой войны Финляндии пришлось уступить СССР около 10% своей территории (после нападения Союза в Зимнюю войну 1939-1940 годов во ІІ Мировой Хельсинки воевали на стороне нацистов). И хотя страна не вошла в социалистический блок, но она стала зависимой от Москвы во внутренней и внешней политике.

Во время этой же встречи президент Владимир Зеленский отмечал, что чувствительные вопросы, в том числе по территориям, будут решаться только на трехсторонней встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным.