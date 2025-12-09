Bihus.Info: Словацкая компания партнера "рудокопа Зеленского" отжала активы госпредприятия

Активы государственного предприятия "ГИПРОКОКС", которое занимается проектированием предприятий коксохимической промышленности, присвоила словацкая компания Дмитрия Снежка – друга и партнера криворожского бизнесмена Константина Караманица, которого в медиа называют "рудокопом президента". Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Среди переданных активов – патенты, торговая марка, торговый знак и инженерный коллектив. На сайте словацкой компании теперь указано, что именно она является распорядителем всего интеллектуального портфолио "ГИПРОКОКС".

По данным расследования, в ноябре 2024 года государственное предприятие вошло в сотрудничество с только что созданной словацкой GIPROKOKS EUROPE S.R.O., после чего вместе они зарегистрировали ООО СП "ГИПРОКОКС". Причем государственная доля в проекте составила лишь 40%.

Параллельно оно оказалось в процессе банкротства из-за 11-миллионного долга перед компанией, связанной со Снежком. По данным расследования, именно эта фирма подала в суд с требованием признать ГП банкротом.

Расследователи также отмечают, что создание совместного предприятия противоречит законодательству, поскольку государственная доля должна составлять не менее 50%. В Фонде госимущества сообщили, что не давали разрешения на создание СП и не уполномочивали ни одного представителя подписывать соответствующие документы.

В документах совместного предприятия вместо подписи действующего руководителя ГП содержится подпись "неоднократно судимого за наркотики, кражи и грабежи" Юрия Масюка. Последний приговор на 4,5 года лишения свободы он якобы получил в сентябре 2025 года и через несколько недель подписался под новым уставом предприятия.

Подпись Масюка (Фото: bihus.info)

Словацкая компания GIPROKOKS EUROPE S.R.O. была зарегистрирована в тот же день, когда создали совместное предприятие. Ее директором является Вита Кравченко – жена руководителя и главного инженера ГП "ГИПРОКОКС" Сергея Кравченко. Общаться с журналистами супруги отказались.

Владельцем GIPROKOKS EUROPE S.R.O. записан Дмитрий Снежко. Его семья много лет поддерживает бизнес-связи с криворожским предпринимателем Константином Караманицем.

Константин Караманиц – криворожский бизнесмен, основная сфера которого – добыча руды (ООО "Рудомайн"). Он также известен как владелец ФК "Кривбасс", возрожденного в 2020 году по инициативе президента Владимира Зеленского.

С будущим главой Караманиц, по его же словам, якобы учился в одной школе и институте, но кроме футбола последние годы не особо пересекался. В сети бизнесмена, по информации журналистов, называют "рудокопом президента", поскольку после победы Зеленского на президентских выборах бизнес мужчины существенно расширился, в том числе в направлении добычи ископаемых.

По информации расследования, именно связанные со Снежком и Караманицем лица инициировали банкротство государственного института из-за долга, который "ГИПРОКОКС" не вернул. Адвокат компании-кредитора – давний юрист бизнес-группы.

В Фонде госимущества в течение года после создания совместного предприятия не подавали судебных исков для возвращения государственных активов. Сам бизнесмен сообщил журналистам, что о ситуации с "ГИПРОКОКС" не знает и со Снежком сейчас не контактирует.

Карманиц и Зеленский (Фото: Bihus.info)

Журналисты отмечают, что "ГИПРОКОКС" – это важный государственный институт, который спроектировал все коксовые печи в Украине. Он имеет более 50 проектов в 26 странах мира и более 500 патентов, авторских свидетельств и изобретений.