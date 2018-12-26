Геращенко: Украина предлагает освободить заложников до Рождества

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина требует освобождения украинских заложников и политзаключенных до Рождества, 7 декабря 2019 года. Об этом в Facebook сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы готовы говорить о разных форматах, обсудить каждую фамилию, сделать все для сближения позиций и освобождения задержанных. Было бы очень правильно и гуманно освободить всех до Рождества, до 7 декабря 2019 года", - подчеркнула Геращенко.

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Она отметила, что представители ОРЛО отказались от проведения скайп-конференции по освобождению украинских заложников, которая была запланирована на 27 декабря 2018 года.

По ее словам, украинская сторона в ТКГ предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников.

"Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества", - отметила Геращенко.

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Геращенко уточнила, что представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции и назвали инициативы Украины по освобождению заложников "пиар-акцией". Она подчеркнула, что до сих пор Украина не получила никакого ответа от РФ и представителей ОРДО.

"К сожалению, констатируем, что ожидали более активной и конструктивной позиции и от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Фриша. Он предложил провести конференцию 29, а не 27 декабря (мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов)", - отметила Геращенко.

Геращенко добавила, что РФ и ее представители все эти годы не дали ни одного письменного ответа на украинские предложения.

"Только устно отвечают на группе, "нас там нет", это "гражданская война". Понимаю, почему они не дают письменных ответов - не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение минских соглашений", - сказала Геращенко.

21 декабря 2018 года Украина предложила ОБСЕ провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных.