В Донбассе пьяный боевик угрожал наблюдателям и сорвал флаг ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Пьяный боевик угрожал наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 24 декабря, осуществляя мониторинг ситуации с безопасностью в Хорошее (36 км к западу от Луганска, - ред.), наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль и из него вышли пять вооруженных мужчин в камуфляжной одежде.

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"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ. Затем он ушел, высказывая словесные оскорбления в адрес команды миссии, стоявшей неподалеку", - отметили в пресс-службе.

Патруль ОБСЕ покинул этот район.

14 августа 2018 года боевики угрожали оружием наблюдателям ОБСЕ в районе так называемого логистического центра, расположенном в 31 километре от временно оккупированного Луганска.