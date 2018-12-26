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26.12.2018, 19:35

Генштаб: В случае агрессии готовы оперативно развернуть войска

Генштаб: В случае агрессии готовы оперативно развернуть войска - Фото
Виктор Муженко (фото - president.gov.ua)

Виктор Муженко рассказал президенту о предварительных выводах из правового режима военного положения

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Генштаб ВСУ в случае угрозы прямого вторжения со стороны РФ способен развернуть межвидовые группировки войск и оперативно увеличить численный состав боевых подразделений за счет резервистов. Об этом сегодня на заседании СНБО президенту Петру Порошенко доложил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сообщил он в Facebook.

По словам Муженко, он рассказал президенту о предварительных выводах из правового режима военного положения.

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"Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России.

Второе - ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва. Более 30 000 резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов.

Третье - проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны", - написал Муженко.

Также он отметил, что Генштаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне Украины.

Как стало известно ранее, режим военного положения в десяти областях Украины, который действовал 30 суток, продлевать не будут. Сегодня в 14:00 он закончился,

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Теги: ВСУ, агрессия, виктор муженко, снбо, военное положение
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