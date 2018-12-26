Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 14:15

Военное положение в Украине закончилось - Порошенко

Военное положение в Украине закончилось - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не продлил военное положение

Реклама
Реклама

Режим военного положения в десяти областях Украины, который действовал 30 суток, продлевать не будут. Сегодня в 14:00 он закончился, заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны. 

"Сегодня в 14:00 заканчивается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве. И несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", - сказал президент.

Реклама

Порошенко пояснил, что решил не продлевать режим военного положения, потому что есть угроза прямой военной агрессии и наступления на демократические права и свободы граждан: "Я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась российская угроза. И, возможно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить военное положение".

Глава государства заявил, что защита демократии не менее важна, чем защита территориальной целостности, поэтому выборы в Украине, как и запланировано, пройдут 31 марта 2019 года.

Порошенко отметил, что военное положение никак не отразилось на гражданской жизни - главную нагрузку взяли на себя военные. Также он признал, что не все удалось - 24 захваченных Россией моряка до сих пор не вернулись домой. 

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. "За" проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.

Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. ВСУ провели масштабные сборы резервистов и военнообязанных. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, снбо, военное положение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 