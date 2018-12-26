Военное положение в Украине закончилось - Порошенко

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Режим военного положения в десяти областях Украины, который действовал 30 суток, продлевать не будут. Сегодня в 14:00 он закончился, заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Сегодня в 14:00 заканчивается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве. И несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", - сказал президент.

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Порошенко пояснил, что решил не продлевать режим военного положения, потому что есть угроза прямой военной агрессии и наступления на демократические права и свободы граждан: "Я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась российская угроза. И, возможно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить военное положение".

Глава государства заявил, что защита демократии не менее важна, чем защита территориальной целостности, поэтому выборы в Украине, как и запланировано, пройдут 31 марта 2019 года.

Порошенко отметил, что военное положение никак не отразилось на гражданской жизни - главную нагрузку взяли на себя военные. Также он признал, что не все удалось - 24 захваченных Россией моряка до сих пор не вернулись домой.

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. "За" проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.