Опрос: эксперты прогнозируют эскалацию агрессии РФ против Украины

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Большинство опрошенных экспертов прогнозируют дальнейшую эскалацию агрессии России против Украины. Таковы данные экспертного опроса Фонда Демократические инициативы.

Согласно опросу мнения респондентов разошлись о поддержке Украины ее партнерами. "Почти одинаковое количество экспертов выразила противоположные мнения относительно того, будет ли Украина в дальнейшем иметь поддержку своих ключевых внешнеполитических партнеров", - отмечатся в сообщении.

Реклама

В этих условиях эксперты советуют, прежде всего, сконцентрироваться на борьбе с коррупцией внутри страны, дальнейшем усилении обороноспособности государства путем реформирования соответствующих ведомств и поиска источников финансирования, завершить реформу судебной системы и формирование антикоррупционного суда, а также прилагать усилия для экономического роста.

Эксперты также прогнозируют, что события общественно-политической жизни в Украине в 2019 году в основном будут определяться президентскими и парламентскими выборами.

Большинство экспертов считают, что выборы будут сопровождаться политической нестабильностью, обострением борьбы между партиями и отдельными фракциями политических элит.

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива 15-21 декабря провел экспертный опрос "2018 год в оценках экспертов". Целью опроса было выяснить мнения и оценки экспертов относительно основных итогов 2018 года для Украины и прогнозов на следующий год. Всего было опрошено 67 экспертов.

Важным позитивным событием 2018 года в Украине эксперты назвали процесс создания единой поместной православной церкви в Украине.