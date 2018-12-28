Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 12:56

Эксперты назвали важные события 2018 года - опрос

Эксперты назвали важные события 2018 года - опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса, политиком года стал президент, а событием - предоставление томоса об автокефалии украинской православной церкви

Реклама
Реклама

Важным позитивным событием 2018 года в Украине эксперты назвали процесс создания единой поместной православной церкви. Таковы данные экспертного опроса Фонда Демократические инициативы.

"Важными позитивами для страны, по мнению респондентов, является также продолжение санкционного режима против РФ и международной поддержки Украины, сотрудничество с США в оборонной сфере и, в частности, получение противотанковых комплексов Джавелин", - отмечается в сообщении.

Реклама

Эксперты также назвали постепенный экономический рост Украины и возобновление сотрудничества с МВФ.

Говоря о внутриполитических успехах Украины эксперты вновь отмечали важность процесса объединения церквей и получения Украиной томоса об автокефалии.

"Среди внешнеполитических побед абсолютное большинство экспертов отметила, прежде всего, сохранение санкций против РФ и международное осуждение действий России в Черном и Азовском морях, поддержку Украины ключевыми западными партнерами, получение оружия от США, недавние успехи в восстановлении сотрудничества с МВФ и выигрыш Украиной Стокгольмского арбитража против Газпрома", - подчеркивается в сообщении.

По оценкам экспертов, первенство среди самых успешных политиков года принадлежит президенту Петру Порошенко.

"Предыдущие два года место лидера в рейтинге наших респондентов занимал премьер-министр Владимир Гройсман, который в этом году оказался на третьей строчке в рейтинге самых успешных политиков года, уступив также Юлии Тимошенко, успешность которой эксперты обосновывают ростом рейтингов накануне президентских выборов", - говорится в сообщении.

Наиболее негативными событиями уходящего года стали агрессия России в Керченском проливе и захват украинских военных моряков и их судов, нападения на активистов и резонансное убийство Екатерины Гандзюк.

Эксперты отмечают также отсутствие наказаний и восстановление на должностях коррумпированных чиновников. "Ярким свидетельством этого стало недавнее восстановление в должности главы ГФС Романа Насирова", - говорится в сообщении.

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива 15-21 декабря провел экспертный опрос "2018 год в оценках экспертов".

Целью опроса было выяснить мнения и оценки экспертов относительно основных итогов 2018 года для Украины и прогнозов на следующий год. Всего было опрошено 67 экспертов.

Согласно опросу Рейтинг 70% украинцев считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, владимир гройсман, юлия тимошенко, роман насиров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 