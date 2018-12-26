Большинство украинцев считают себя счастливыми людьми - опрос

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70% украинцев считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют результаты социсследования группы Рейтинг.

В то же время 22% - противоположного мнения.

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Относительно чаще о личном счастье говорили в регионах Запада, реже - в Сумской и Николаевской областях.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди 40 000 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Согласно опросу КМИС, в мае 2018 г счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 63% опрошенных украинцев - это на 10% больше, чем год назад.