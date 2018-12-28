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28.12.2018, 10:13

Полторак перечислил страны, которые больше других помогают ВСУ

Полторак перечислил страны, которые больше других помогают ВСУ - Фото
Степан Полторак (скриншот из видеозаписи)

Глава Минобороны говорит, что за 2018 год пообщался на двусторонних переговорах со всеми министрами обороны стран-членов НАТО

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Когда Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО, переговоры все равно были проведены в формате "5+1" с участием глав оборонных ведомств США, Британии, Канады, Польши, Литвы и Украины. Об этом в эфире канала ZIK заявил министр обороны Степан Полторак.

"Это страны, которые помогают нам больше всего", — уточнил он.

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По словам Полторака, только за последние полгода он пять раз встречался с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. "За последние два месяца он дважды был в Украине, и я — в Лондоне", — рассказал он.

Министр утверждает, что решения во время этих визитов принимались с выгодой как для Киева, так и Лондона.

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Теги: ВСУ, степан полторак, реформа
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