Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 18:19

Социологи выяснили, сколько украинцев считают РФ агрессором

Социологи выяснили, сколько украинцев считают РФ агрессором - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В южных и восточных областях число тех, кто не считает Россию агрессором, больше числа тех, кто придерживается противоположного мнения

Реклама
Реклама

Большинство жителей Украины, 63%, считают Россию страной-агрессором. Противоположного мнения придерживаются 24% украинцев. Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.

13% опрошенных не определились с ответом на этот вопрос.

Реклама

"В Хрьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях число тех, кто не считает Россию агрессором, больше числа тех, кто придерживается противоположного мнения", - отмечают социологи.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди 40 000 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

В августе опрос Рейтинга показал, что 45% украинцев полностью согласны, что войну в Донбассе начала страна-агрессор Россия и местные пророссийские группы. 25% респондентов ответили, что "скорее согласны" с тем, что войну начала РФ, 9% - "скорее не согласны", 7% - вообще не согласны.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, рейтинг, опрос, социология, агрессор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 