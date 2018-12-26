Социологи выяснили, сколько украинцев считают РФ агрессором

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Большинство жителей Украины, 63%, считают Россию страной-агрессором. Противоположного мнения придерживаются 24% украинцев. Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.

13% опрошенных не определились с ответом на этот вопрос.

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"В Хрьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях число тех, кто не считает Россию агрессором, больше числа тех, кто придерживается противоположного мнения", - отмечают социологи.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди 40 000 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

В августе опрос Рейтинга показал, что 45% украинцев полностью согласны, что войну в Донбассе начала страна-агрессор Россия и местные пророссийские группы. 25% респондентов ответили, что "скорее согласны" с тем, что войну начала РФ, 9% - "скорее не согласны", 7% - вообще не согласны.