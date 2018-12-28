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28.12.2018, 09:52

Военные 72-й бригады привели с боевого выхода "языка" из Горловки

Военные 72-й бригады привели с боевого выхода "языка" из Горловки - Фото
Скриншот из видеозаписи

Пленный боевик и его оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины в составе объединенных сил

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Вчера, 27 декабря, военнослужащие 72-й бригады ВСУ им. Черных Запорожцев во время боевого выхода на линии фронта взяли в плен боевика гибридной российской армии в Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 72 ОМБр.

Пленным оказался 35-летний житель Горловки, который до войны работал в местной милиции.

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"До 2016 году проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья", - пишут военные.

В ноябре 2018 года его снова "призвали по мобилизации" в оккупационной администрации РФ в Донецке.

Смотрите также: Бойцы ВСУ в Донбассе уничтожили разведгруппу боевиков: видео

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Теги: оос, война в донбассе, пленный, Горловка
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