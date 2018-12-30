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30.12.2018, 09:21

В Донбассе замечен генерал РФ, курировавший химатаку в Сирии - ИС

В Донбассе замечен генерал РФ, курировавший химатаку в Сирии - ИС - Фото
Дмитрий Золотухин (фото - аккаунт в Facebook)

В Мининформполитики подтвердили подготовку России к проведению химатаки в Донбассе, в которой намерены обвинить Украину

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В Министерстве информационной политики подтверждают развертывание российской спецоперации, целью которой является обвинение Украины в проведении химической атаки против мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщает заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин в Facebook.

В ведомстве назвали данные Главного управления разведки о подготовке российских войск к теракту с использованием химикатов перед Новым годом "не просто пугалками".

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"По информации группы Информационное сопротивление в, так называемой, "ДНР" был замечен генерал российских вооруженных сил по фамилии Федоров (позывной "Фокусник"), который, по мнению экспертов ИС, осуществлял кураторство применения химического оружия в Восточной Гуте (Сирия)", - написал чиновник.

По словам Золотухина, в Мининформполитики Украины зафиксировали подготовку РФ информполя к осуществлению химатаки еще более 10 дней назад: "Сначала были замечены массированные информационные вбросы системного характера". "Потом, контекст специальной операции кристаллизовался", - добавил он.

Эксперты в украинских спецслужбах осведомлены об угрозе и сопровождают информационное развертывание ситуации. Золотухин призвал представителей СМИ "обратить внимание и быть осторожными со сведениями, поступающими из открытых источников".

Ранее появилась информация о якобы скором наступлении ВСУ и готовящейся химической атаке в Донбассе.

Также командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.

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Теги: Дмитрий Золотухин, химическая атака, химатака, Восточная Гута, Сирия, Донбасс, химикаты, информационное сопротивление, константин машовец, фокусник, гута
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