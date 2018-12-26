Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 20:19

В Донбассе погиб контрактник горно-штурмовой бригады ВСУ

В Донбассе погиб контрактник горно-штурмовой бригады ВСУ - Фото
Евгений Тоненьков Фото: loda.gov.ua

Ранее военный служил в батальоне Донбасс, а в сентябре 2018 года вместе с женой подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой

Реклама
Реклама

Сегодня в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Там уточнили, что 28-летний Евгений Тоненьков (позывной Сталкер) погиб в селе Крымское на Луганском направлении. При каких обстоятельствах это произошло, в администрации не сообщают.

Реклама

В ЛОГА рассказали, что Тоненьков родился в Мариуполе, проживал в Николаевском районе Львовской области.

Ранее военный служил в батальоне Донбасс, а в сентябре 2018 года вместе с женой подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой.

У погибшего остался четырехлетний сын.

15 декабря в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный, еще один боец объединенных сил получил ранения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: оос, ВСУ, Донбасс, военный, Крымское
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 