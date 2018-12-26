В Донбассе погиб контрактник горно-штурмовой бригады ВСУ

Евгений Тоненьков Фото: loda.gov.ua

Сегодня в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Там уточнили, что 28-летний Евгений Тоненьков (позывной Сталкер) погиб в селе Крымское на Луганском направлении. При каких обстоятельствах это произошло, в администрации не сообщают.

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В ЛОГА рассказали, что Тоненьков родился в Мариуполе, проживал в Николаевском районе Львовской области.

Ранее военный служил в батальоне Донбасс, а в сентябре 2018 года вместе с женой подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой.

У погибшего остался четырехлетний сын.

15 декабря в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный, еще один боец объединенных сил получил ранения.