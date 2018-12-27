В Донбассе 29 декабря начнется режим "тишины" - Марчук

Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Режим прекращения огня в Донбассе начнется с полуночи 29 декабря 2018 года. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук в эфире телеканала Прямой.

"Было обсуждено предложение Украины, которую вносили еще на прошлом заседании о введении режима тишины. Мы предложили ввести этот режим "тишины", то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, а если точно, то с 00 часов 01 минута на 29 декабря", - сказал Марчук.

Реклама

Он уточнил, что были и другие предложения. "Но если коротко, то нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - сказал Марчук.

По его словам, режим "тишины" максимально необходим для восстановления и ремонта поврежденной инфраструктуры.

29 августа с 00:00 вступило в силу очередное школьное перемирие в Донбассе в связи с началом учебного года.