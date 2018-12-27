Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.12.2018, 16:39

В Донбассе 29 декабря начнется режим "тишины" - Марчук

В Донбассе 29 декабря начнется режим "тишины" - Марчук - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в ТКГ в Минске подчеркнул, что режим прекращения огня необходим для восстановления и ремонта поврежденной инфраструктуры

Реклама
Реклама

Режим прекращения огня в Донбассе начнется с полуночи 29 декабря 2018 года. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук в эфире телеканала Прямой.

"Было обсуждено предложение Украины, которую вносили еще на прошлом заседании о введении режима тишины. Мы предложили ввести этот режим "тишины", то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, а если точно, то с 00 часов 01 минута на 29 декабря", - сказал Марчук.

Реклама

Он уточнил, что были и другие предложения. "Но если коротко, то нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - сказал Марчук.

По его словам, режим "тишины" максимально необходим для восстановления и ремонта поврежденной  инфраструктуры.

29 августа с 00:00 вступило в силу очередное школьное перемирие в Донбассе в связи с началом учебного года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, евгений марчук, режим тишины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 