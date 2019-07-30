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У Зеленского рассказали, какой будет стратегия по Донбассу

У Зеленского рассказали, какой будет стратегия по Донбассу - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 12:49

Замглавы Офиса президента заявил о скором запуске "серьезного проекта по информационной политике, который связан с гуманитарной сферой"

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что планируется запуск проекта по информационной политике в отношении Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас хотим в очень быстром темпе – за этот год – запустить серьезный проект по информационной политике в отношении Донбасса и Крыма. Он, кстати, связан не только с информационной, но и с гуманитарной сферой", - сказал Тимошенко.

Отвечая на вопрос, какая будет у новой команды информационная стратегия по Донбассу, Тимошенко сказал: "У нас уже было много встреч: и с донорами, и с различными крупными организациями, и с посольствами. В сентябре планируется форум по информационной политике. Надо признать, что Украина практически проиграла информационную войну за умы людей на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму. Но еще есть шанс повернуть ситуацию в другую сторону".

Говоря о том, верит ли он в реинтеграцию территорий, Тимошенко сказал: "Нам кажется, что мы сможем их вернуть. Здесь же вопрос не только в том, что мы вернем умы тех людей, а и как к ним будут относиться в остальной Украине. С этим надо точно так же работать. И мы снова возвращаемся к гуманитарной политике и поднятию самых сложных вопросов для страны. Потому что там – украинцы. Мы говорим не о террористах, боевиках, а о людях, которые вынужденно там остались, не участвуют в военных и информационных баталиях".

Собеседники LIGA.net на правах анонимности сообщили, что после президентских и парламентских выборов в Украине, многие жители временно оккупированного Донбасса верят в то, что "скоро наступит мир". "Проукраински настроенные говорят, что без Украины тут ничего не получится, но информационно все блокируется", - уточнила луганчанка Марина.

По ее словам, в Луганске в некоторых местах города еще можно "поймать сигнал Радио Свобода". "Тут всю информацию получают из телека, где постоянно врут и очерняют Украину", - добавила она.

29 июля сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского планирует создать в Украине государственный русскоязычный телеканал, который будет вещать на весь мир.

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Владимир Зеленский Донбасс стратегия Кирилл Тимошенко
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