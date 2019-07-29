У Зеленского хотят создать русскоязычный государственный канал

Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Команда президента Владимира Зеленского планирует создать в Украине государственный русскоязычный телеканал, который будет вещать на весь мир. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, такой канал поможет Украине бороться за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сказал Тимошенко.

У Зеленского, по его словам, хотят, чтобы это был государственный канал. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

Ранее в партии Слуга народа заявили, что единственным государственным языком является украинский, но статус русского языка нужно обсуждать.