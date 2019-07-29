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У Зеленского хотят создать русскоязычный государственный канал

У Зеленского хотят создать русскоязычный государственный канал - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 18:16

В ОПУ считают, что такой канал поможет Украине бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также за умы россиян на территории РФ

Команда президента Владимира Зеленского планирует создать в Украине государственный русскоязычный телеканал, который будет вещать на весь мир. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, такой канал поможет Украине бороться за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сказал Тимошенко.

У Зеленского, по его словам, хотят, чтобы это был государственный канал. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

Ранее в партии Слуга народа заявили, что единственным государственным языком является украинский, но статус русского языка нужно обсуждать.

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Владимир Зеленский телеканал Кирилл Тимошенко
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