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05.07.2019, 19:34

Сколько россиян одобряют действия Путина: опрос от Левада-центр

Сколько россиян одобряют действия Путина: опрос от Левада-центр - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Согласно опубликованным результатам опросов за прошлые годы, с 2014-го уровень поддержки действий Путина падает

68% опрошенных россиян одобряют действия главы России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской социологической компании Левада-центр.

31% - не одобряют, еще 1% - не ответили.

В январе этого года действия Путина одобряли 64%, не одобряли – 34%.

Согласно опубликованным результатам аналогичных опросов за прошлые годы, с 2014-го уровень поддержки действий Путина падает.

Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года, опрошены были 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

24 июня Левада-центр опубликовала результаты опроса, согласно которым 59% россиян считают основной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях. 

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Теги: владимир путин, опрос, левада-центр
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