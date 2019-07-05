Сколько россиян одобряют действия Путина: опрос от Левада-центр

Владимир Путин (фото - ЕРА)

68% опрошенных россиян одобряют действия главы России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской социологической компании Левада-центр.

31% - не одобряют, еще 1% - не ответили.

В январе этого года действия Путина одобряли 64%, не одобряли – 34%.

Согласно опубликованным результатам аналогичных опросов за прошлые годы, с 2014-го уровень поддержки действий Путина падает.

Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года, опрошены были 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

24 июня Левада-центр опубликовала результаты опроса, согласно которым 59% россиян считают основной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях.