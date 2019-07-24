Разумков озвучил позицию по статусу русского языка в Украине

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что вопрос о статусе русского языка во временно оккупированном Донбассе нужно будет обсуждать. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя заявление главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык", - отметил Разумков.

Он допускает диалог по вопросу более глубокого использования русского языка.

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - уточнил Разумков.

По его словам, сегодня - это попытка закончить войну и вернуть людей, которые находятся на временно оккупированных территориях.

"Что касается языка в Верховной Раде, стоило бы, чтобы народные депутаты использовали государственный язык, это было бы правильно. Все прекрасно его знают, если кто-то не знает, может подучить. Это адекватная позиция. Другой вопрос, что и по-хамски себя вести по отношению к своим коллегам, сидя в президиуме, тоже неправильно", - подчеркнул Разумков.

1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что разрешил бы "Донецку и Луганску" иметь региональным русский язык - "при условии, что после этого они – территория Украины". На следующий день соратник Богдана, парламентский представитель президента Руслан Стефанчук, сказал, что скандальное заявление следует считать "личным мнением", а не мнением топ-чиновника.