ЧВК "Щит". В Сирии убиты россияне, воевавшие в Донбассе - СМИ

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В Сирии 15 июня были убиты трое россиян с позывными Шаман, Кайрат и Танкист из частной военной компании "Щит". Двое из них до Сирии воевали на стороне боевиков в украинском Донбассе, говорится в расследовании издания Новая газета.

Справки о смерти троих россиян на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме.

Журналисты установили биографию двоих из них – Танкиста и Шамана.

Танкист - это Алексей Л. (в целях безопасности родственников фамилию не указана) из Перми, ему было 32 года. Отучился в ПТУ на столяра, в 2004–2006 годах прошел срочную службу в мотострелковой части. Работал в Перми охранником. Осенью 2014 года вступил в батальон "Амур", действовавший на территории Луганска, весной 2015 года перешел в ЧВК "Вагнера". Не позднее осени 2018 года сменил компанию и завербовался в ЧВК "Щит".

Шаман - это Давид Хонда, он же Петр Ш., ему было 42 года. Родился в Хакасии. Срочную службу в 1995–1997 годах прошел в железнодорожных войсках. Дальше, видимо, успел поработать в милиции. В анкете Хонда указал, что в 2004 году окончил "красноярский филиал высшей школы милиции", но учебного заведения с таким наименованием в Красноярске в тот период не было. Позднее Хонда какое-то время служил во Французском иностранном легионе. Возможно, с легионом связано изменение имени: Петр Ш. официально по документам стал Давидом Хондой.

Вернувшись из легиона, Хонда, как и Алексей Л., в 2014–2015 годах воевал на территории Луганской области, в батальоне "Витязь".

В ЧВК "Вагнера" он был с сентября 2015 года, а в "Щите" появился с осени 2018-го. Похоронен на родине в Хакасии 25 июня 2019 года.

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