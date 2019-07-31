СБУ задержала экс-сотрудника полиции за шпионаж для ФСБ РФ

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Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел за шпионаж в пользу Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как говорится в заявлении СБУ, сотрудники контрразведки поймали бывшего полицейского на разведывательной деятельности, которая приносила ущерб государственной безопасности.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что житель Запорожья, находясь во временно оккупированном Крыму, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

"По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные ведомости про общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Запорожье", - заявляют в СБУ.

Полученные данные бывшей полицейский передавал сотруднику ФСБ РФ при выезде во временно оккупированный Крым. Поводом для поездки на временно оккупированную территорию Украины было якобы решение семейных вопросов.

"Продолжаются следственно-оперативные действия", - констатировали в СБУ.

Ранее в СБУ заявили о разоблачении подполковника Национальной гвардии, который имеет российское гражданство и якобы собирал секретную информацию об украинских военных в Донбассе.