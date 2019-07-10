СБУ нашла в Нацгвардии любителя "русского мира" с паспортом РФ

Нацгвардия Украины

В СБУ заявили о разоблачении подполковника Национальной гвардии, который имеет российское гражданство и якобы собирал секретную информацию об украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, мужчина поддерживал идеологию "русского мира". В 2014 году он выехал в оккупированный Крым, где получил паспорт РФ, стал на воинский учет и оформил российскую военную пенсию, поскольку участвовал в боевых действиях в Чечне.

В 2016 году, по данным СБУ, подполковник устроился на службу в Главное управление Нацгвардии "при содействии бывшего руководства НГУ".

При этом он получил допуск к государственной тайне и сам попросил направить его в зону АТО.

В СБУ сообщили, что в Донбассе подполковник собирал на флешку секретную информацию по выполнению боевых задач подразделениями Нацгвардии.

"Для предотвращения утечки и разглашения сведений, составляющих гостайну, сотрудники военной контрразведки СБУ изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации", - сказано в сообщении.

Подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, материалы по нему переданы в органы досудебного расследования, уточнили в СБУ.

Сегодня бывшему главе одной из облгосадминистраций вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларацию.