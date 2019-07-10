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10.07.2019, 15:36

НАБУ вручило подозрение уволенному губернатору

НАБУ вручило подозрение уволенному губернатору - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

За 2016 и 2017 годы бывший чиновник не задекларировал доходы на сумму около 43 млн грн

Бывшему главе одной из облгосадминистраций вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным НАБУ, экс-чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию за 2015 г вообще не подал.

Среди незадекларированного имущества - недвижимость, автомобили, доходы, корпоративные права.

Сообщение о подозрении детективы направили по почте "из-за невозможности вручения его лично".

Как рассказали в бюро, ранее экс-губернатора вызвали в НАБУ, он должен был явиться 9 июля. Однако этого не произошло. С тех пор, говорят в НАБУ, на телефонные звонки он не отвечает. По месту жительства охранник сообщил детективам, что подозреваемого нет дома.

Расследование против чиновника начали в январе 2017 г.

Вчера НАБУ сообщило о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн.

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Теги: декларация, набу, доходы, губернатор
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