НАБУ вручило подозрение уволенному губернатору

НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Бывшему главе одной из облгосадминистраций вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным НАБУ, экс-чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию за 2015 г вообще не подал.

Среди незадекларированного имущества - недвижимость, автомобили, доходы, корпоративные права.

Сообщение о подозрении детективы направили по почте "из-за невозможности вручения его лично".

Как рассказали в бюро, ранее экс-губернатора вызвали в НАБУ, он должен был явиться 9 июля. Однако этого не произошло. С тех пор, говорят в НАБУ, на телефонные звонки он не отвечает. По месту жительства охранник сообщил детективам, что подозреваемого нет дома.

Расследование против чиновника начали в январе 2017 г.

Вчера НАБУ сообщило о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн.