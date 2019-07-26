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СБУ блокировала нелегальный автобусный рейс Луганск-РФ-Одесса

СБУ блокировала нелегальный автобусный рейс Луганск-РФ-Одесса - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
26.07.2019, 19:43

Жители временно оккупированных районов Луганской области организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы через Россию в Луганск

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированный Луганск, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, жители временно оккупированных районов Луганской области организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы через Россию (через неподконтрольный участок границы) в Луганск. В перевозках участвовали "диспетчеры" из Харькова.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и другие улики.

Ранее сегодня в СБУ сообщили о разоблачении противоправной деятельности группы государственных регистраторов.

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Луганск сбу автобусный рейс
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