СБУ блокировала нелегальный автобусный рейс Луганск-РФ-Одесса

Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированный Луганск, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, жители временно оккупированных районов Луганской области организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы через Россию (через неподконтрольный участок границы) в Луганск. В перевозках участвовали "диспетчеры" из Харькова.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и другие улики.

Ранее сегодня в СБУ сообщили о разоблачении противоправной деятельности группы государственных регистраторов.