Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ: В Киеве разоблачена группа госрегистраторов

СБУ: В Киеве разоблачена группа госрегистраторов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
26.07.2019, 17:23

Злоумышленники вносили в реестры Минюста фиктивные данные об аренде земли, убытки составили больше 30 млн грн

В Киеве разоблачена противоправная деятельность группы государственных регистраторов, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, которое осуществляет регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных. В частности, имея доступ к электронным реестрам Минюста, без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями хозяйствующих субъектов, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков.

Задокументировано более 20 махинаций. По оценке СБУ, убытки пострадавших от рейдерских захватов имущества превышают 30 млн гривень. В рамках открытого уголовного производства проведены обыски по месту проживания фигурантов и регистрации коммунального предприятия. Изъяты претензионные судебные документы, распоряжения Минюста, печати предприятия и другие доказательства.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Читайте также: Можно ли побороть рейдерство в Украине

Напишите нам
сбу рейдерство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 