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Данилюк рассказал о военной реформе

Данилюк рассказал о военной реформе - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 07:07

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, должна быть создана "качественная система управления"

Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики. Об этом заявил в интервью 24 каналу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"…Многое из того, что должны были бы сделать, не было сделано и это надо внедрить. Прежде всего, для того, чтобы наша армия была действительно сильнее. То есть должна быть качественная система управления. У нас даже на этом уровне есть определенные проблемы. А базовые вещи, которые должны быть в каждой развитой стране, у нас не реализованы. Я считаю, что Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики", - отметил Данилюк.

Отвечая на вопрос, есть ли кандидаты на должность министра, Данилюк сказал: "Когда будут, мы вам обязательно сообщим. При формировании правительства, конечно, будет министр обороны, и вы об этом узнаете. Всегда была проблема в сотрудничестве министра обороны и начальника генштаба. Поэтому нужно нормализовать общую систему управления. Например, есть нужный проект, предусматривающий ведение учета всех единиц нашего вооружения".

По его словам, нужно не просто провести аудит, но и иметь реальный результат. "А результат – это работающая система. Когда мы понимаем, где есть потребность в боеприпасах и знаем, откуда и как быстро туда их доставить. Такая система должна была бы быть отстроена еще в 2014 году", - добавил Данилюк.

Ранее Данилюк предложил уменьшить количество министерств.

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