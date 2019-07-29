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У Зеленского предлагают сократить количество министерств

У Зеленского предлагают сократить количество министерств - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 06:47

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны максимально видит в правительстве 12-13 министров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств. Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Надо уменьшать количество министерств", - сказал Данилюк.

Он добавил, что, возможно, объединять их по блокам. "Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО считает, что "здравоохранение – это также определенная социальная функция".

"То есть такую ​​логику надо делать, чтобы не было, что в одном блоке у нас две головы, которые между собой спорят. Должна быть единая политика. Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще", - уточнил Данилюк.

Секретарь СНБО предлагает, чтобы один вице-премьер мог замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности. "Остальных не надо, должно быть компактно", - добавил он.

Ранее Данилюк заявил, что в команде президента Владимира Зеленского на повестке дня стоит реформа сферы безопасности.

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Александр Данилюк министры министерства
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